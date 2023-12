BOC Hong Kong Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Boc Hong Kong weist derzeit eine Dividendenrendite von 6,71 % aus, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,19 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Boc Hong Kong. Auch die Stärke der Diskussion blieb unverändert. Somit wird das Sentiment und der Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung erzielte Boc Hong Kong in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,92 Prozent, was eine Underperformance von -6,43 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Performance mit -4,75 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boc Hong Kong-Aktie betrachtet. Basierend auf den letzten 200 Handelstagen liegt dieser Wert aktuell bei 22,69 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 20,95 HKD liegt, was einer Differenz von -7,67 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Boc Hong Kong-Aktie aufgrund der Dividendenrendite und der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating, während die Aktienkursentwicklung zu einem "Schlecht"-Rating führt.