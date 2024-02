BOC Hong Kong Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Boc Hong Kong hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -18,3 Prozent verzeichnet, was um mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die mittlere Rendite -14,5 Prozent, wobei Boc Hong Kong mit 3,81 Prozent erheblich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Mit einer Dividendenrendite von 7,03 Prozent weist Boc Hong Kong derzeit einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (7,38%) auf. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Einstellungen gegenüber Boc Hong Kong in den letzten Tagen. Es gab 11 Tage lang keine negative Diskussion, während an drei Tagen die Anleger eher neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Allerdings wurden auch mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Insgesamt erhält Boc Hong Kong von der Redaktion eine "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Boc Hong Kong-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 21,47 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 20,6 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,05 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Boc Hong Kong-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.