BOC Aviation ist zurück!

Boc Aviation wird als unterbewertet angesehen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 8,16 im Vergleich zum Branchen-KGV von 47,23, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boc Aviation-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 58,93 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 59,1 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 54,68 HKD, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 46,91, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das Anleger-Sentiment für Boc Aviation war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt. Somit erhält Boc Aviation insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

