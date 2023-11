BOC Aviation Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Boc Aviation betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 35,77 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,1, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz für Boc Aviation festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Boc Aviation derzeit bei 59,15 HKD liegt, während die Aktie selbst bei 55,75 HKD notiert. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -5,75 Prozent und einer Bewertung als "schlecht". Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 53,53 HKD, was einen Abstand von +4,15 Prozent zur Aktie bedeutet und somit zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält Boc Aviation daher eine Gesamtbewertung von "neutral".

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie von Boc Aviation mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,76 bewertet, was 85 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die mit einem KGV von 50,78 bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.