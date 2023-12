BOC Aviation Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Boc Aviation beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" mit einem durchschnittlichen KGV von 47 unterbewertet ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Boc Aviation eine Performance von -4,9 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" eine Underperformance von -0,8 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Boc Aviation um 0,41 Prozent darunter. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boc Aviation-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 58,92 HKD mit dem aktuellen Kurs (59,7 HKD) eine Abweichung von +1,32 Prozent ergibt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GDBetrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 54,55 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,44 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Boc Aviation ergibt, die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Boc Aviation.