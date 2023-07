BNP Paribas: Das wahre Kursziel überrascht - 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von BNP Paribas am Finanzmarkt an Wert und verbuchte eine negative Kursentwicklung von -4,50%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben einen Verlust von insgesamt -5,13%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweisen könnte.

Doch Analysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,52 EUR und bietet damit ein potenzielles Wachstum von +41,56% für Investoren.

Konkret empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und weitere 14 Experten haben ein positives Rating “Kauf” vergeben. Sieben weitere Experten halten sich weitgehend neutral mit einem “halten”-Rating.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Aktie hat Potenzial für weiteres Wachstum und wird mehrheitlich als positiv...