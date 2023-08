BNP Paribas: Das wahre Kursziel liegt bei 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie von BNP Paribas wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel der Bankaktie beträgt gemäß dem Durchschnittswert der Meinung von Experten 77,52 EUR – ein Potenzial von +32,99%.

• Am 03.08.2023 stieg die Aktie um +1,18%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Gestern legte BNP Paribas an den Finanzmärkten um +1,18% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,14%. Die aktuelle Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Von insgesamt 28 befragten Analysten empfehlen sieben dringend einen Kauf der Aktien und weitere 13 sprechen sich für einen kauf aus. Acht Experten bewerten das Papier neutral mit “halten”. Der Anteil optimistischer Analysten beträgt somit +71,43%.

Das bisherige Guru-Rating wurde bestätigt und bleibt unverändert bei einem...