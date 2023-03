BNP Paribas und Clearwater Analytics kündigen strategische Partnerschaft für Investment Accounting-Lösungen an

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

Boise, Idaho, 20. März 2023 (ots/PRNewswire) -Neue Zusammenarbeit bietet erstklassige Investment Accounting-Lösungen mit Custodian Services integriertClearwater Analytics (https://www.clearwateranalytics.com/) (NYSE: CWAN), ein führender Anbieter von SaaS-based investment Management-, Buchhaltungs-, Berichts- und Analyselösungen, gab heute eine neue Serienpartnerschaft mit BNP Paribas' Securities Services bekannt, einem globalen Multi-Asset-Servicing-Spezialisten mit einem verwahrten Vermögen von 11,1 Trillion Euro und einem verwalteten Vermögen von 2,3 Trillion Euro 1, um Lösungen für die Buchhaltung und das Berichtswesen im Investmentbereich in Kombination mit den Verwahrungsdienstleistungen der Bank anzubieten. Securities Services bei BNP Paribas ist ein führender globaler Verwahrer, der Multi-Asset-Post-Trade- und Asset-Servicing-Lösungen für Buy-Side- und Sell-Side-Marktteilnehmer, Unternehmen und Emittenten anbietet.Diese Zusammenarbeit verbindet das einzigartige Leistungsangebot von Clearwater Analytics und die End-to-End-Lösungen für den Investment-Lebenszyklus mit den Geschäftslösungen von BNP Paribas Securities Services und eröffnet Geschäftsmöglichkeiten mit Vermögensinhabern im gesamten Verwahrungsnetzwerk der Bank in über 90 Märkten weltweit. Der gemeinsame Kunde INTÉRIALE Mutual nutzt bereits die Vorteile des kombinierten Angebots.„Dies ist ein günstiger Moment für Vermögensverwalter, die mit schwer zu bedienenden Altsystemen zu kämpfen haben, um die Tür zu einer modernen Best-of-Breed-Lösung zu öffnen, die schnell und in großem Umfang messbare Geschäftseffekte erzielen kann", sagte Arnaud Claudon, Leiter der Asset Managers and Asset Owners Client Lines, Securities Services bei BNP Paribas. „Wir freuen uns, durch die Zusammenarbeit mit Clearwater robuste und umfassende Lösungen für institutionelle Kunden anbieten zu können, die Bank- und Nicht-Bankdienstleistungen effizient kombinieren. Es stärkt unser strategisches Ziel, unser Kernangebot durch erstklassige spezialisierte Anbieter zu ergänzen."Clearwaters umfassende Lösung für die Verwaltung und Berichterstattung von Anlagedaten eignet sich ideal für Versicherungsanbieter und Unternehmen, die eine „zentrale Sicht" auf ihre Anlageportfolios benötigen, um in Sekundenschnelle auf Daten zur Kapitalallokation reagieren zu können, und die eine tägliche Aggregation, Abstimmung und ein Book-of-Record-Reporting für mehrere Anlageklassen ermöglichen. Unterstützt durch ein globales Kundenserviceteam erleichtert Clearwater seinem wachsenden Kundenstamm in den USA, Europa und Asien einen rationalisierten Onboarding-Prozess und eine schnelle Kontoeinrichtung.„Wir glauben, dass diese Zusammenarbeit mit BNP Paribas ein idealer Ansatzpunkt für Vermögensinhaber ist, um Wachstumschancen in ihren Anlageportfolios zu nutzen", sagte Gayatri Raman, President, Europe bei Clearwater Analytics. „Wir laden Vermögensinhaber ein, unsere leistungsstarke, bahnbrechende Lösung kennenzulernen, die unsere preisgekrönte Technologieplattform und die Verwahrungsaktivitäten von BNP Paribas optimal nutzt. Gemeinsam mit BNP Paribas wollen wir diese Lösung auf unsere wichtigsten Kernmärkte ausweiten."Wenn Sie mehr über Clearwater Analytics erfahren möchten, sprechen Sie noch heute mit einem unserer Experten (https://clearwateranalytics.com/investment-accounting-reporting-software/) .Informationen zu Securities Services bei BNP Paribas ( securities.cib.bnpparibas )BNP Paribas's Securities Services ist ein führender globaler Verwahrer, der Post-Trade- und Asset-Servicing-Lösungen für Buy-Side- und Sell-Side-Marktteilnehmer, Unternehmen und Emittenten anbietet. Mit einer globalen Reichweite, die mehr als 90 Märkte abdeckt, ist das Verwahrstellennetz des Unternehmens eines der umfangreichsten in der Branche und ermöglicht es den Kunden, ihre Anlagemöglichkeiten weltweit zu maximieren.Informationen zu Clearwater AnalyticsClearwater Analytics (NYSE: CWAN), eine globale, branchenführende SaaS-Lösung, automatisiert den gesamten Lebenszyklus von Investitionen. Mit einer mandantenfähigen Single-Instance-Architektur bietet Clearwater preisgekrönte Anlageportfolio-Planung, Performance-Berichterstattung, Datenaggregation, Abstimmung, Buchhaltung, Compliance, Risiko- und Auftragsmanagement. Jeden Tag nutzen führende Versicherer, Vermögensverwalter, Unternehmen und Regierungen die zuverlässigen Daten von Clearwater, um effiziente, skalierbare Investitionen in mehr als 6,4 trillion US-Dollar an Vermögenswerten aus traditionellen und alternativen Anlageformen voranzutreiben. Weitere Informationen über Clearwater finden Sie unter clearwateranalytics.com.1 Ab dem 31.12.2022.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1502063/Clearwater_Analytics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bnp-paribas-und-clearwater-analytics-kundigen-strategische-partnerschaft-fur-investment-accounting-losungen-an-301775656.htmlPressekontakt:Susan Ganeshan,Clearwater Chief Marketing Officer | +1 208-433-1200 | press@clearwateranalytics.com; Emma Salmon,Global Media Relations,Securities Services at BNP Paribas | +44 788 1249 711 | emma.salmon@uk.bnpparibas.comOriginal-Content von: Clearwater Analytics, LLC, übermittelt durch news aktuell