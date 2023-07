BNP Paribas ringt mit schwachem Anleihegeschäft

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Großbank BNP Paribas hat im zweiten Quartal wegen eines schwachen Geschäfts mit der Ausgabe und dem Handel von Anleihen weniger verdient. Da Konzernchef Jean-Laurent Bonnafe zuletzt die Kosten im Konzern stärker in den Fokus genommen hat, fiel der Gewinnrückgang aber geringer als von Experten erwartet aus. Der Überschuss sei um rund neun Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gefallen, teilte die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Paris mit. Die Erträge sanken um 1,5 Prozent auf knapp 11,4 Milliarden Euro. Im Anleihebereich brachen die Einnahmen um fast ein Fünftel auf 1,13 Milliarden Euro ein./zb/jha/