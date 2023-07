BNP Paribas präsentiert Quartalsbilanz: Erwarteter Rückgang und optimistische Zukunftsprognosen

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

BNP Paribas, eines der größten Bankunternehmen in Europa mit Hauptsitz in Paris, wird in 112 Tagen seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der BNP Paribas Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 72,55 Mrd. EUR ist BNP Paribas ein wichtiger Akteur am Finanzmarkt. Die Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Laut aktuellen Datenanalysen prognostizieren Analystenhäuser jedoch einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal des Vorjahres erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 12,31 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um 0,00 Prozent auf 12,02 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -5,80% auf 2,60 Mrd. EUR...