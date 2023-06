BNP Paribas: Potenzial von +40,21% zum Kursziel von 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von BNP Paribas ein Minus von -1,44%, was sich in einer vollständigen Handelswoche auf -1,34% summiert. Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie momentan nicht angemessen bewertet wird und das wahre mittelfristige Kursziel bei 77,52 EUR liegt.

• Am 30.05.2023 lag der Renditekoeffizient bei -1,44%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Analysten 77,52 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,11

Aktuell sprechen acht Analysten eine klare Kaufempfehlung für die BNP Paribas-Aktie aus. Weitere fünf Experten empfehlen den Kauf und zwölf weitere raten zur Haltung der Aktienposition. Demnach sind immerhin +82,14% aller befragten Bankanalysten optimistisch.

Das Guru-Rating bestätigt diese positive Stimmung zusätzlich. Zuvor befand es sich noch im Bereich...