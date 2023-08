BNP Paribas: Potenzial für eine Kurssteigerung von +32,56% auf 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

BNP Paribas Aktie wird momentan nicht angemessen bewertet und hat ein mögliches Kursziel von 77,52 EUR. Letzte Woche hatte die Bank an der Börse einen Rückgang von -3,02%. Am gestrigen Tag betrug die Änderung -0,51%, was zu einem aktuellen Guru-Rating von 3,96 führt.

Die aktuelle Bewertung der Analysten ist optimistisch mit einer Kauf-Empfehlung durch sieben Experten und einer “Kauf”-Bewertung durch dreizehn weitere. Acht Analysten haben eine neutrale Bewertung abgegeben.

Es scheint also eine positive Einschätzung seitens der Mehrheit der Analytiker vorzuliegen. Das bestehende Potential für diese Aktie zeigt ein möglicher Anstieg um +32,56% auf das angegebene Zielkurse Niveau hin.

Disclaimer: Dieser Artikel dient lediglich als Informationsquelle und gibt keine Investitionsratschläge oder Empfehlungen zum Handel mit...