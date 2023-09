BNP Paribas: Potenzial für Kurssteigerungen

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie von BNP Paribas wird von Analysten als unterbewertet angesehen und hat ein mittelfristiges Kursziel von 78,03 EUR.

• Am 20.09.2023 legte die Aktie um +1,57% zu

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +25,71%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von BNP Paribas einen Anstieg um +1,57%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie insgesamt um +1,26%, was auf eine positive Marktentwicklung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 78,03 EUR und würde somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +25,71% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Anstieg.

Aktuell empfehlen sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und dreizehn weitere sehen sie optimistisch mit einem “Kauf”-Rating bewertet. Acht Experten...