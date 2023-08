BNP Paribas: Potenzial für Kursanstieg von 32,65% auf 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie von BNP Paribas wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft und weist ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 77,52 EUR auf. Dies würde ein Kurspotenzial von +32,65% eröffnen.

• Am 24.08.2023 verzeichnete die Aktie einen Rückgang um -0,12%

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,96 unverändert

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +71,43%

In der vergangenen Handelswoche konnte sich die Aktie leicht um +0,38% verbessern und befindet sich somit aktuell in einem neutralen Trend. Obwohl nicht alle Analysten die positive Einschätzung teilen und einige eine “Halten”-Bewertung vergeben haben (8 Experten), sehen dennoch insgesamt 20 Bankanalysten das Wertpapier als Kauf-Option an (7 davon sogar als starker Kauf).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin bei einem stabilen Wert...