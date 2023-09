BNP Paribas: Potenzial für Anstieg auf 78,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von BNP Paribas derzeit unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 78,03 EUR, was einem Potenzial von +30,94% gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

• BNP Paribas: -0,20% am 01.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel: 78,03 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 3,96

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von BNP Paribas einen Rückgang um -0,20%. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis allerdings bei +0,15%, wodurch eine relativ neutrale Stimmung am Markt herrscht.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie wird derzeit durchschnittlich um 78,03 EUR geschätzt und könnte damit ein Potential von +30,94% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung nach der jüngsten neutralen Entwicklung des Trends.

Unter Berücksichtigung des Guru-Ratings hat sich an diesem Wert...