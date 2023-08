BNP Paribas: Potenzial für +29,89% Kursanstieg - Experten empfehlen Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die BNP Paribas-Aktie wird von Analysten aktuell als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,52 EUR und bietet Investoren ein Potenzial für einen Kursanstieg in Höhe von +29,89%. Gestern legte die Aktie um +0,22% zu und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +3,32%. Die Stimmung am Markt ist demnach optimistisch.

• BNP Paribas: Steigerung um +0,22% am 14.08.2023

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 77,52 EUR

• 71,43% der Analysten bleiben positiv gestimmt

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Laut derzeitigen Analysen sprechen sieben Bankanalysten sogar von einem starken Kaufsignal und weitere dreizehn Experten empfehlen die Aktie zum Kauf. Acht weitere Analysten bewerten das Papier mit “halten”. Somit sind insgesamt über zwei Drittel (71,43%) der...