BNP Paribas: Kursziel von 78,54 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie von BNP Paribas wird derzeit laut Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei €78,54, was einem Potenzial von +32,67% entspricht.

• Am 05.10.2023 stieg die BNP Paribas um +0,95%

• Der Guru-Rating bleibt bei 3,96

• Von sieben Analysten wurde die Aktie als ein starker Kauf bezeichnet

Am gestrigen Handelstag legte die Bank an der Börse einen Zuwachs von +0,95% hin und summierte sich damit auf eine Gesamtentwicklung in den letzten fünf Tagen – also einer vollständigen Woche – auf -2,04%. Es scheint somit momentan eine gewisse Pessimismus am Markt vorzuliegen.

Von insgesamt 27 Bankanalysten haben sieben das Rating “starker Kauf”, zwölf befinden sich im optimistischen Bereich mit dem Rating “Kauf” und acht geben das neutrale Bewertung “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...