BNP Paribas: Kursziel von 77,52 EUR - ein Anstieg um +41,33%

Die gestrige Kursentwicklung der Aktie von BNP Paribas am Finanzmarkt betrug -1,56%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich eine negative Bilanz von -3,45%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet. Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und sehen bei einem mittelfristigen Kursziel von 77,52 EUR ein erhebliches Potenzial für die Investoren.

• BNP Paribas: Am 23.06.2023 mit -1,56%

• Das Kursziel beträgt 77,52 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4

Im Durchschnitt prognostizieren sie einen Anstieg um +41,33%, falls das Ziel erreicht wird. Allerdings teilen nicht alle diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Entwicklung. Aktuell empfehlen sieben Bankanalysten einen Kauf und vierzehn weitere setzen die Bewertung “Kauf”. Sieben Experten bewerten die Aktie als “halten”.

