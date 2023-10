BNP Paribas: Kursziel bei 78,54 EUR - Analysten sehen Potenzial von +33,94%

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie der BNP Paribas verzeichnete am gestrigen Handelstag einen Verlust von -0,27% und setzte damit den negativen Trend der letzten fünf Handelstage fort. Der Markt scheint aktuell pessimistisch eingestellt zu sein.

Allerdings sind Bankanalysten anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 78,54 EUR und würde Investoren ein Potential von +33,94% eröffnen.

Von insgesamt 27 Analysteneinschätzungen bewerten 19 die Aktie positiv mit “Kauf” oder “Starker Kauf”. Lediglich acht Experten bewerten sie neutral mit “Halten”.

Das positive Urteil wird durch das Guru-Rating bestätigt. Der Indikator bleibt konstant auf dem Niveau von 3,96.

Es besteht also eine Mehrheit an optimistischen Analystenmeinungen bezüglich der BNP Paribas-Aktie in Höhe von...