BNP Paribas: Kursziel bei 77,52 EUR – +35,26% Potenzial

Am gestrigen Handelstag fielen die Aktien von BNP Paribas um -4,24%. Damit summiert sich das negative Ergebnis der vergangenen fünf Tage auf -1,92%, was den Markt pessimistisch stimmt. Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +35,26% bietet.

• Am 22.05.2023 verlor BNP Paribas -4,24%

• Das Kursziel liegt bei 77,52 EUR

• Aktuell bewerten acht Analysten die Aktie als starken Kauf

Das durchschnittliche Kursziel für BNP Paribas beträgt momentan 77,52 EUR. Dies würde bedeuten, dass Investoren eine Renditemöglichkeit in Höhe von +35,26% haben könnten. Beachtlich ist auch der Anteil an optimistischen Analysten mit einer Quote von +82 %. Von insgesamt 28 Experteneinschätzungen bewerten acht die Aktien als “starken Kauf”, während weitere 15...