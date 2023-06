BNP Paribas: Kurspotenzial von 37,25%

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Am gestrigen Tag hat BNP Paribas am Finanzmarkt eine positive Entwicklung hingelegt und ein Plus von 3,69% erreicht. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen einen neutralen Trend.

Bankanalysten sind sich einig: Die Aktie ist mittelfristig unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 77,52 EUR – das bedeutet ein Potenzial von +37,25%.

Von insgesamt 28 Analysten empfehlen dementsprechend 21 die Aktie zum Kauf oder als starken Kauf. Weitere sieben Experten positionieren sich mit “halten”. Der Guru-Rating bleibt unverändert bei einer Bewertung von gut vier Punkten.

Eine klare Empfehlung für alle Investoren mit langfristigem Anlagehorizont zur BNP Paribas-Aktie!