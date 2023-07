BNP Paribas: Kurspotenzial von +29,52%

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie von BNP Paribas wird derzeit nach Meinung von Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,52 EUR, was ein Potenzial von +29,52% bedeutet.

• Positive Entwicklung am Finanzmarkt: +2,98%

• Der Guru-Rating bleibt bei 4,00

• Die Mehrheit der Analysten stuft die Aktie als Kauf ein

Am gestrigen Handelstag konnte BNP Paribas eine positive Entwicklung mit einem Anstieg um +2,98% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich insgesamt ein Plus von +3,17%. Diese Entwicklung lässt den Markt relativ optimistisch erscheinen.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die Aktie beläuft sich auf 77,52 EUR laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten. Somit besteht ein Potenzial von knapp über +29%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem kürzlichen...