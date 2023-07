BNP Paribas: Experten sind optimistisch mit einem Kursziel von 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von BNP Paribas eine negative Entwicklung um -0,07%. In der vergangenen Woche hingegen stieg sie um +2,29%, was auf einen relativ optimistischen Finanzmarkt hindeutet.

Laut Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 77,52 EUR und ein Potenzial für Investoren in Höhe von +33,63%. Derzeit betrachten 7 Analysten die Aktie als stark kaufenswert und weitere 14 äußern sich ebenfalls positiv mit dem Rating “Kauf”. Nur wenige Analysten haben eine neutrale Einschätzung (“halten”). Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Die erwartete positive Kursentwicklung lässt viele Analysten weiterhin optimistisch bleiben und bestätigt das gute Potenzial dieser Aktie.