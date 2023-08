BNP Paribas: Experten sehen großes Kurspotenzial - Zielkurs bei 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Am 16.08.2023 sank die Aktie von BNP Paribas um -0,51%. In den letzten fünf Handelstagen verlor sie insgesamt -3,02% an Wert. Der Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für BNP Paribas beträgt aktuell 77,52 EUR und bietet damit ein Kurspotenzial von +32,56%. Die Meinungen der Bankanalysten sind jedoch geteilt aufgrund der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

7 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und weitere 13 setzen das Rating “Kauf”. Weitgehend neutral haben sich 8 Experten positioniert und vergeben die Bewertung “halten”. Insgesamt sind somit noch +71,43% der Analysten optimistisch gestimmt.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” liegt weiterhin bei einem Wert von 3,96.