BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan e: Das ist erstaunlich!

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

Das Unternehmen BNP Paribas Asset Management Luxembourg verwaltet unter anderem den ETF BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan e. Anteile des ETF können unter der ISIN: LU1291106356 an der XETRA Börse erworben werden. Aus Australasia kommen mit einem Anteil von 60,90 Prozent die prozentual meisten Einzelwerte von BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan e. Die Branche mit den… Hier weiterlesen