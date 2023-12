BNP Paribas Bank Polska Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Bnpp Bank Polska wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss nach Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend kann die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Messung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse kann der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Bnpp Bank Polska-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen als Grundlage genommen werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu bestimmen. Der aktuelle gleitende Durchschnitt beträgt 60,47 PLN, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (82,4 PLN) liegt (Unterschied +36,27 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (70,44 PLN) weist eine Abweichung von +16,98 Prozent auf, wodurch die Bnpp Bank Polska-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Bnpp Bank Polska-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Bnpp Bank Polska wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bnpp Bank Polska-Aktie hat einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei der Betrachtung des RSI auf 25-Tage Basis (20) wird das Wertpapier als überverkauft eingestuft, wodurch es ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bnpp Bank Polska.

