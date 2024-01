BNP Paribas Bank Polska Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die Analyse von Aktienkursen berücksichtigt nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Bnpp Bank Polska wurde von Analysten auf sozialen Plattformen untersucht, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf Bnpp Bank Polska diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Bnpp Bank Polska-Aktie beträgt 62,03 PLN, während der letzte Schlusskurs bei 84,8 PLN liegt, was einer Abweichung von +36,71 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Bnpp Bank Polska-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 74,51 PLN eine Abweichung von +13,81 Prozent. Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Bnpp Bank Polska also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Bnpp Bank Polska zeigt langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, so dass das Gesamtbild für die langfristige Stimmung als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bnpp Bank Polska-Aktie hat einen Wert von 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (32,61) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für die Bnpp Bank Polska.

In Zusammenfassung zeigt die Analyse, dass die Bnpp Bank Polska-Aktie sowohl in Bezug auf die Stimmung als auch anhand trendfolgender Indikatoren neutral bewertet wird.

