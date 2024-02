BNP Paribas-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Bnp Paribas-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine starke Performance. Die 200-Tage-Linie liegt bei 58,53 EUR, während der Aktienkurs bei 62,2 EUR liegt, was einer Differenz von +6,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 60,7 EUR, was einer Differenz von +2,47 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis beider Zeiträume eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Jedoch zeigt die Analyse der sozialen Medien auch ein Schlecht-Signal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite der Bnp Paribas-Aktie beträgt 2,68 Prozent, was 2,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 58,4 Prozent, was 58,4 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0 Prozent, was die starke Performance der Bnp Paribas-Aktie unterstreicht. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

