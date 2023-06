BNP Paribas: Analysten sind von Kurspotenzial überzeugt - 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie der BNP Paribas wird momentan von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,52 EUR, was einem Potenzial von +41,33% entspricht.

• Am 23.06.2023 verzeichnet BNP Paribas eine Entwicklung von -1,56%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 77,52 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Gestern fiel die Kursentwicklung der BNP Paribas um -1,56%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt -3,45%, was einen pessimistischen Trend am Markt widerspiegeln könnte.

Obwohl sich einige Analysten möglicherweise eine andere Entwicklung gewünscht haben könnten, besteht durchaus Grund zur Hoffnung auf zukünftige Erfolge des Unternehmens.

Durchschnittlich sehen sieben Bankanalysten ein starkes Kaufsignal für die Aktie und weitere vierzehn positionieren diese als “Kauf”. Sieben...