BNP Paribas: Analysten sehen Potenzial von +30,38% bis Kursziel 78,54 EUR

BNP Paribas verzeichnete gestern eine positive Kursentwicklung von +0,69%, was die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf ein Plus von +1,76% bringt. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Bankanalysten schätzen jedoch das wahre Potenzial der Aktie höher ein und nennen ein mittelfristiges Kursziel von 78,54 EUR – dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,38%. Doch nicht alle sind dieser Meinung; während sieben Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere zwölf sie zum Kauf raten, halten sich acht Experten neutral. Das sogenannte “Guru-Rating” bleibt bei 3,96 unverändert.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Derzeitige Analysenergebnisse sprechen für BNP Paribas’ Wachstumspotenzial und werfen positive Erwartungen in Bezug auf den zukünftigen Wert des Unternehmens...