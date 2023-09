BNP Paribas: Analysten sehen Kursziel von 78,03 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie der BNP Paribas am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,28%. In den vergangenen fünf Handelstagen konnte jedoch ein positiver Trend mit einem Anstieg um +2,40% beobachtet werden. Die Analysten sind aktuell der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 78,03 EUR liegt und somit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +30,68% besteht.

• Am 31.08.2023 schloss die Aktie der BNP Paribas mit einem Rückgang von -0,28%

• Das Kursziel beträgt laut Expertenmeinungen 78,03 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Trotz des aktuellen positiven Trends teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung bezüglich des mittelfristigen Potenzials der Aktie. Während sieben Experten die BNP Paribas als einen starken Kauf empfehlen und weitere dreizehn eine Kaufempfehlung aussprechen (aber ohne...