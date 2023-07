BNP Paribas: Analysten sehen Kursziel bei 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie von BNP Paribas wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,52 EUR und könnte somit eine Rendite von +40,05% erzielen.

• BNP Paribas legte am 10.07.2023 um +0,42% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

• Anteil optimistischer Analysten beträgt +75,00%

Am letzten Handelstag konnte die Aktie einen Kursanstieg von +0,42% verzeichnen. Insgesamt lag das Ergebnis in den vergangenen fünf Handelstagen jedoch bei -4,39%. Die Stimmung am Markt ist daher eher pessimistisch.

Trotz dessen zeigen sich Bankanalysten überwiegend optimistisch für die Zukunft der Aktie. Von insgesamt 28 Experteneinschätzungen empfehlen sieben ein starkes Kaufsignal und weitere vierzehn setzen das Rating auf “Kauf”. Dagegen vertreten sieben Experten die neutrale Bewertung “halten”.

