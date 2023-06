BNP Paribas: Analysten sehen Kursziel bei 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie von BNP Paribas hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert verloren und steht derzeit auf einem schwachen Trend. Am gestrigen Tag fiel sie um -2,32%. Die Marktstimmung ist entsprechend pessimistisch.

Dennoch sind die Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel von BNP Paribas bei 77,52 EUR liegt. Das entspricht einem mittelfristigen Potenzial von +43,53%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen Trends.

Von insgesamt 28 Analysten bewerten jedoch noch immer +75% die Aktie als kaufenswert oder gut zu halten. Auch das Guru-Rating bleibt mit 4,00 unverändert positiv.