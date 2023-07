BNP Paribas: Analysten sehen Kurspotenzial von +40,64% auf 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die gestrige Kursentwicklung bei BNP Paribas lag bei +0,66%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,52 EUR mit einem potentiellen Kursanstieg um 40,64%.

• Am 07.07.2023 stieg der BNP Paribas-Kurs um +0,66%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt nach Bankanalysten-Einschätzungen 77,52 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert auf dem Niveau von 4,00

Es scheint so als ob die Stimmung am Markt eher pessimistisch ist da sich in den letzten fünf Handelstagen ein Rückgang von -5,66% ergibt.

Obwohl nicht alle Analysten einer Meinung sind bezüglich des potentiellen Anstiegs des Aktienkurses gibt es sieben Experten welche behaupten das diese Aktie ein starker Kauf sei und vierzehn weitere würden raten zum Kauf dieser Aktie.

