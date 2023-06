BNP Paribas: Analysten sehen Kurspotenzial von +35,90% - Kursziel bei 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktie von BNP Paribas hat in der vergangenen Handelswoche eine positive Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag sogar um +0,55% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Nach Einschätzung der Bankanalysten ist die Aktie jedoch aktuell noch deutlich unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 77,52 EUR – ein Potenzial von +35,90%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00.

Aktuell empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie von BNP Paribas und 14 weitere bewerten sie als “Kauf”. Sieben Experten halten sich neutral. Insgesamt sind somit drei Viertel aller Analysten weiterhin optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating unterstützt diese Einschätzungen ebenfalls mit einem positiven Trend-Indikator.