BNP Paribas Aktie zeigt stabile Entwicklung: Analysten prognostizieren Gewinn von 31,65%

Die BNP Paribas Aktie hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung gezeigt. Der Kurs ist stabil und konnte sich in den letzten 30 Tagen um 0,55% verbessern. Analysten sehen auch für die Zukunft gute Chancen für die Aktie. Auf Sicht von 12 Monaten wird ein Kursziel von 75,20 EUR prognostiziert, was einen Gewinn von 31,65% bedeutet.

Auch die Quartalszahlen des Unternehmens werden mit Spannung erwartet. Laut Datenanalyse wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Dennoch zeigen sich die Analysten optimistisch auf Jahressicht. Der Umsatz soll um +0,30% steigenfallen und der Gewinn um +4,10% auf 8,97 Mrd. EUR.

Insgesamt bleibt der Gewinn pro Aktie positiv und wird voraussichtlich bei 7,80 EUR liegen. Dies ist zwar ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (9,61 Mrd. EUR), jedoch zeigt sich das...