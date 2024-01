BNP Paribas Aktie: Das war nur der Anfang!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Anleger-Stimmung bei Bnp Paribas ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Dabei standen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde zudem um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 0 Schlecht- und 4 Gut-Signale zeigten. Auf Basis dieser Daten lässt sich eine "Gut" Empfehlung ableiten, sodass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen zu Bnp Paribas gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bnp Paribas bei 58,48 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 61,69 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat hingegen einen Stand von 60,33 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird jedoch die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Bnp Paribas-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 36,09, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage weist einen Wert von 52,95 auf, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

