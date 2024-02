BNP Paribas Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die Aktien von Bnp Paribas haben im letzten Jahr eine beeindruckende Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was 58,4 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich der Handelsbanken beträgt dagegen nur 0 Prozent, was die starke Performance von Bnp Paribas noch deutlicher macht. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bnp Paribas mit 8,78 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Bnp Paribas bei 58,53 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 62,2 EUR sogar um +6,27 Prozent über dieser Linie. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 60,7 EUR ergibt sich eine Differenz von +2,47 Prozent, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bnp Paribas zeigt, dass die Aktie innerhalb von 7 Tagen als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 29,77 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und daher ein "Neutral" bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

