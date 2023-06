BNP Paribas: Aktie hat ein mittelfristiges Kursziel von 77,52 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Am gestrigen Tag legte die Aktie von BNP Paribas am Finanzmarkt um +0,98% zu und summierte damit die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf +4,55%. Eine Entwicklung, die den Markt relativ optimistisch stimmt. Laut Analysten ist die Aktie jedoch aktuell nicht richtig bewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel bei 77,52 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +37,28%.

• BNP Paribas: Am 06.06.2023 mit +0,98%

• Das Kursziel liegt bei 77,52 EUR

• Guru-Rating bleibt das selbe mit 4,00

• Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung liegt bei +75%

Derzeit sehen sieben Analysten die Aktie als einen starken Kauf an und weitere vierzehn setzen das Rating auf “Kauf”. Sieben Experten vergeben hingegen eine Bewertung von “halten”. Nicht alle Analysten teilen jedoch diese...