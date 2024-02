BNP Paribas Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Die technische Analyse der Bnp Paribas-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 58,52 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 56,06 EUR weicht somit um -4,2 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 60,8 EUR, somit liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,8 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Bnp Paribas-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Blick auf das Sentiment und den Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität stark schwankt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Dividendenrendite beträgt 2,68 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 2,68 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion vergibt daher eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte die Bnp Paribas-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 58,4 Prozent, was eine Outperformance von +58,4 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

BNP Paribas kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BNP Paribas jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BNP Paribas-Analyse.

BNP Paribas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...