BNP Paribas: Aktie hat ein Potenzial von +25,71%

Die Kursentwicklung der Aktie von BNP Paribas am Finanzmarkt war gestern positiv mit einer Steigerung um +1,57%. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es eine Zunahme von +1,26%, was darauf hinweist, dass der Markt im Moment recht optimistisch ist.

Laut Bankanalysten ist das Kursziel für BNP Paribas bei 78,03 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten würden, würde dies ein mittelfristiges Potenzial für Investoren eröffnen und zwar in Höhe von beeindruckenden +25,71%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend in der Kursentwicklung.

Von insgesamt 28 verfügbaren Ratings sind 7 Analysten derzeit fest davon überzeugt dass die Aktie als starker Kauf gilt. Weitere 13 Experten sehen eher optimistisch auf die Wertpapiere und bewerten sie mit “Kauf”. Von den restlichen Fachleuten haben...