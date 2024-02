BNP Paribas Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Der RSI der Bnp Paribas liegt derzeit bei 57,05, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 69, was darauf hinweist, dass die Aktie auch hier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI der Bnp Paribas.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 58,36 EUR, während die Aktie selbst bei 54,38 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -6,82 Prozent zum GD200. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 60,21 EUR, was zu einem Abstand von -9,68 Prozent und erneut zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Bnp Paribas mit einer Rendite von 58,4 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor mehr als 58 Prozent übertrifft. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Bnp Paribas eingestellt waren, mit insgesamt zehn negativen und nur zwei positiven Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Häufung von Verkaufssignalen führt auch zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Bnp Paribas daher von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.

