BNP Paribas Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Aktienkurs von Bnp Paribas hat sich im vergangenen Jahr sehr positiv entwickelt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite bei 58,4 Prozent. Damit übertrifft Bnp Paribas diese Zahl um mehr als 58 Prozent. Auch im Vergleich zur Handelsbanken-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, liegt Bnp Paribas mit 58,4 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysen haben ergeben, dass die Kommentare und Befunde über Bnp Paribas auf sozialen Plattformen überwiegend negativ waren. Auch in den letzten zwei Tagen wurden überwiegend negative Themen von Nutzern in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Zudem wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden acht Signale berechnet, von denen alle als "Gut" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Handelssignale. Die Schlussfolgerung ist, dass Bnp Paribas in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Bnp Paribas-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 76. Das bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt bei 67,98. Das bedeutet, dass Bnp Paribas weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für Bnp Paribas.

Investoren, die derzeit in die Aktie von Bnp Paribas investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 2,68 Prozent profitieren. Im Vergleich zum Durchschnitt der Handelsbanken-Branche bedeutet dies einen Mehrertrag von 2,68 Prozentpunkten. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit höher aus, was eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik von Bnp Paribas ergibt.

