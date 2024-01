BNP Paribas Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

In den letzten vier Wochen gab es bei Bnp Paribas keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bnp Paribas liegt bei 8, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt und an fünf Tagen dominierte die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund einer statistischen Auswertung historischer Datenmengen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Bnp Paribas mit einer Rendite von 58,4 Prozent weit darüber. Die Branche "Handelsbanken" verzeichnete eine mittlere Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Bnp Paribas auch hier mit 58,4 Prozent deutlich besser abschneidet. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

BNP Paribas kaufen, halten oder verkaufen?

