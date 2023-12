BNP Paribas Aktie: Wohin geht die Reise?

Die Bnp Paribas-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,68 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

In der technischen Analyse schneidet die Bnp Paribas-Aktie ebenfalls gut ab. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 57,77 EUR, während der aktuelle Kurs bei 62,99 EUR liegt, was einer Überperformance von +9,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 57,93 EUR zeigt eine positive Abweichung von +8,73 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 46,86, was als neutral bewertet wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 25,84 und wird ebenfalls positiv eingeschätzt.

Im Branchenvergleich hat die Bnp Paribas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

