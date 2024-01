BNP Paribas Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

In den letzten vier Wochen gab es laut der Analyse von Bnp Paribas keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Auch auf der fundamentalen Ebene wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,78 in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bnp Paribas-Aktie von 62,59 EUR etwa 8,16 Prozent über dem GD200 (57,87 EUR) liegt, was ein positives Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 58,14 EUR, was einem Abstand von +7,65 Prozent entspricht und ebenfalls als positives Signal bewertet wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bnp Paribas-Aktie liegt bei 43,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 26,94 und wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung als "Gut" für die Bnp Paribas-Aktie.

