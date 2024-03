BNP Paribas Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Der Aktienkurs von Bnp Paribas hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor deutlich über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0 Prozent, während Bnp Paribas aktuell 58,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Bnp Paribas derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 58,25 EUR, während der Kurs der Aktie bei 57,27 EUR um -1,68 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von -2,39 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bnp Paribas liegt bei 10,29 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten an und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl ergab eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Bnp Paribas bezüglich der verschiedenen Analysen und Bewertungen ein gemischtes Ergebnis, wobei sowohl "Gut"- als auch "Neutral"-Bewertungen vergeben wurden.

