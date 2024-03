BNP Paribas Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Bnp Paribas liegt bei 45,52, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 69,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral".

Bezogen auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Bnp Paribas weist einen Wert von 8,78 auf, was in ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 0. Aufgrund dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Neutral" basierend auf fundamentalen Kriterien.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Bnp Paribas in den vergangenen vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Bnp Paribas daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für Aktien. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zur Aktie von Bnp Paribas veröffentlicht. Es wurden weder starke positive noch negative Themen in den Diskussionen der vergangenen Tage festgestellt. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Bnp Paribas.

