BNP Paribas Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bnp Paribas beträgt 8 und liegt damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt in der Branche "Handelsbanken" (KGV von 0). Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur vereinzelten Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen Bnp Paribas diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bnp Paribas liegt bei 80,97, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,39 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie.

