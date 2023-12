BNP Paribas Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die technische Analyse der Aktie von Bnp Paribas zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 57,64 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 62,39 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +8,24 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 57,55 EUR, was einer Distanz von +8,41 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt aktuell 38,89, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit die Einstufung als "Gut" erhält. Insgesamt wird der RSI daher als "Gut" eingestuft.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Bnp Paribas-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,4 Prozent erzielt, was 58,4 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Im Vergleich zu Wertpapieren aus der Branche "Handelsbanken" liegt die Aktie ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

BNP Paribas kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich BNP Paribas jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BNP Paribas-Analyse.

BNP Paribas: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...